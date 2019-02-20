先登陸先贏！月球背面地名中國全包了

2019-02-20 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國「嫦娥四號」今年1月成功登陸月球背面，寫下人類歷史新頁，也因為先前從未有人踏上月球背面，中國包攬了範圍內的所有命名權。

國際天文學聯合會（IAU）、中國國家航天局與中國科學院共同宣布月球背面的5個地名。嫦娥四號降落處為「天河基地」（Statio Tianhe）。周邊的三個環型坑分別稱作「織女」（Zhinyu）、「河鼓」（Hegu）與「天津」（Tianjin）。馮卡門環形山的中央山峰名為泰山（Mons Tai）。

嫦娥四號於去年12月8日搭載長征三號乙運載火箭，從西昌衛星發射中心發射，接著在12月12日16點45分進入月球軌道，並於今年1月3日成功在月球背面南極艾托肯盆地著陸，並透過「鵲橋」中繼衛星傳回史上首張近距離月球背面影像。

人類登月的歷史最早可追溯至1959年，蘇聯發射的探測器首次登陸月球；1969年美國阿波羅11號則首次完成運送人類登月並平安返回地球的壯舉，阿姆斯壯（Neil Armstrong）為首名踏上月球的人類。月球背面從未與地球「面對面」，有些人會稱其為「月球的黑暗面」，但月球背面與面對地球的正面所接收到的陽光照射量相當。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/