風暴來襲空中出現神秘光圈！澳洲警方：我們並不孤單

2019-02-20 10:57

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲警方最近公布一段監視器所拍出的畫面,在風暴來襲前夕、雷電交加之際,一個疑似不明飛行物(UFO)出現在空中,隨後便慢慢消失。澳洲警方還在推特上寫下,「看來我們(地球人)並不孤單。」引發網友熱烈討論。

澳洲西澳布魯姆(Broome)警方17日公布一段約15秒的監視器畫面,該影片是在16日晚間的雷暴期間拍下,當時天空烏雲密布,畫面左上方突然出現一個巨大的圓形光圈,隨後慢慢移動,約在10秒後消失在空中。

布魯姆警方在推特上表示,「看來我們(地球人)並不孤單。」雖然布魯姆警方沒有表明,但許多網友認為警方拍到UFO,疑似有外星人出沒。著名的UFO愛好者韋林(Scott Waring)認為,當看到圓形光圈時,他還有有些疑慮,但他看到這個物體內部有一個三角形時,就知道這是100%存在的。

但也有人認為只是光線的反射,這段影片明顯由一個攝影裝置拍向螢幕的影片,有可能是附近有汽車在倒車,車頭燈反射到鏡頭所致。還有網友批評,警方應該調查真正的犯罪行為,而不是分享這些鏡頭,引起人們的恐懼。

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone ???????????????????? pic.twitter.com/Efh6SuPX7S