風暴來襲空中出現神秘光圈！澳洲警方：我們並不孤單

2019-02-20 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方最近公布一段監視器所拍出的畫面，在風暴來襲前夕、雷電交加之際，一個疑似不明飛行物（UFO）出現在空中，隨後便慢慢消失。澳洲警方還在推特上寫下，「看來我們（地球人）並不孤單。」引發網友熱烈討論。

澳洲西澳布魯姆（Broome）警方17日公布一段約15秒的監視器畫面，該影片是在16日晚間的雷暴期間拍下，當時天空烏雲密布，畫面左上方突然出現一個巨大的圓形光圈，隨後慢慢移動，約在10秒後消失在空中。

布魯姆警方在推特上表示，「看來我們（地球人）並不孤單。」雖然布魯姆警方沒有表明，但許多網友認為警方拍到UFO，疑似有外星人出沒。著名的UFO愛好者韋林（Scott Waring）認為，當看到圓形光圈時，他還有有些疑慮，但他看到這個物體內部有一個三角形時，就知道這是100%存在的。

但也有人認為只是光線的反射，這段影片明顯由一個攝影裝置拍向螢幕的影片，有可能是附近有汽車在倒車，車頭燈反射到鏡頭所致。還有網友批評，警方應該調查真正的犯罪行為，而不是分享這些鏡頭，引起人們的恐懼。

相關影片：

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone ???????????????????? pic.twitter.com/Efh6SuPX7S — Broome Police （@BroomePol） 2019年2月17日

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