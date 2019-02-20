另有任務？劉鶴赴美談判 增銜「習近平特使」引聯想

2019-02-20 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易談判將於21日起在華府進行新一輪的談判，中國副總理劉鶴已啟程赴美，不過這次意外的是，劉鶴的頭銜增加一個「習近平主席特使」，使得外界揣測，劉鶴不止是貿易談判的中國率團人，還另負中國國家主席習近平交待的任務。

綜合媒體報導，昨天是美、中雙方同時發布訊息，將於本月21~22日在華府進行貿易磋商，中方代表是劉鶴，美方代表則美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthize）及財政部長努勤（Steven Mnuchin）。

中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河分析，劉鶴增加「特使」職銜等同於增加授權，預計劉鶴這次可能會代表習近平簽署一些文件。而據悉，美中已在上週的前一輪談判中，有部分備忘錄尚未達成最後共識，雙方似都期待新一輪談判能夠真正的共識，也可能談判後簽署備忘錄。

美中貿易90天休戰期即將在3月1日到期，若不能達成新的協議，則美國將把2000億美元中國輸美商品加徵關稅從10%提高到25%，由於之前在北京談判雖沒有達成結論，但是，美國總統川普已發聲，若是與中方談判順利，可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來將會晤習近平。這次談判重點，美方期中方能真正的調整基本結構。

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