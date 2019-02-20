朋友說她像機器人...28歲OL辭職打撲克牌 7個月猛賺600萬

前上班族、現役撲克牌選手娜塔莉（Natalie Teh Siew-po）。（圖翻攝自IG：natalietehsp）

2019-02-20 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕對許多人來說，進入如日中天的科技公司可以說是人生勝利組，但馬來西亞一名28歲女子毅然決然放棄高薪工作，而去打一般人認為風險高的撲克牌，她在7個月內大贏近600萬台幣，非常厲害。

綜合媒體報導，28歲、馬來西亞吉隆坡出生的娜塔莉（Natalie Teh Siew-po）原本在馬來西亞iflix公司上班，iflix有著亞洲Netflix的美譽，也因此當她決定要辭去這份工作，跑去打撲克牌時身邊的親友相當驚訝。但娜塔莉表示，iflix很有趣，「但我知道自己不想一生都為公司工作」，在決定想做什麼之前，她邊休假邊打撲克牌，同時整理自己的思緒。

報導表示，娜塔莉玩撲克牌至今大概7個月，已經成為世界排名25名、馬來西亞排名第一的女性撲克牌選手，她的男友也是頂尖的撲克牌選手。娜塔莉說，當撲克牌選手不像大家想得那般輕鬆，她每天訓練時間至少8小時，比賽期間訓練時間長達12到15個小時。

娜塔莉說，她是一個不情緒化的人，朋友們甚至叫她機器人，「我猜這對打撲克牌有幫助」，目前她仍在撲克牌之路上努力，希望可以提升自己的世界排名。

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