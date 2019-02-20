川金二會將登場 河內理髮店免費剪川金髮型

2019-02-20 01:36

〔中央社〕美國總統川普和北韓國務委員長金正恩下週將在越南河內市舉行第二次峰會，引起當地民眾關注與期待。河內市一家理髮店搭上此峰會熱潮，推出川普和金正恩髮型免費理髮服務，吸引客人上門。

根據位於河內市羅成堤街（De La Thanh）的俊陽理髮店（Tuan Duong Hair Salon）的廣告，這項免費理髮活動期限為18日至28日，限於願意更換川普或金正恩髮型的客人。客人理完這2個髮型後還可以拍照，參加最佳照片評選，勝者將獲得3年內免費理髮的獎項。

理髮店47歲老闆黎俊陽表示，他家裡幾位長輩因參加越南戰爭而喪生和受傷，因此感受到戰爭的痛苦。他透過媒體得知川普與金正恩選擇河內為第二次會晤地點，因此發想與推出這項免費理髮活動，「希望能傳達和平信息」以及吸引客人上門。

黎俊陽表示，活動推出後吸引許多年輕人為主的客人，在前2天內已有超過200人前來免費理髮，其中客人主要選擇金正恩的髮型，因為這個髮型比較適合越南人及年輕人。

對於第二次川金峰會，黎俊陽表示，越南曾經歷經許多戰爭，每個越南人都珍惜和平，特別他還是有家屬在越戰中傷亡的人，因此也不是例外，希望在河內舉行的川金峰會將圓滿成功，為世界和平做出貢獻。（編輯：陳政一）

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