越南淪陷 驗出8豬場染非洲豬瘟

2019-02-20 01:04

〔中央社〕越南獸醫部門今天宣布，越南在興安和太平2個北部省份發現8個農戶養殖的豬場感染非洲豬瘟病毒，成為下一個淪陷疫情的國家。

「勞動報」新聞網站今天報導，越南農業與農村發展部獸醫局下午召開記者會，公布上述消息。

報導指出，獸醫局在興安省（Hung Yen）興安市和安美縣（Yen My）2個農戶養殖的豬場驗出非洲豬瘟病毒，立即與相關單位配合展開防疫工作，包括撲殺這2個豬場的全部134頭豬、豬場和周邊地區消毒以及附近豬場採樣送驗等作業。

報導說，在2項送驗的樣本中，一項樣本呈現陰性結果，另一項未驗出結果。

報導說，獸醫局也在太平省（Thai Binh）興河縣（Hung Ha）6個農戶養殖的豬場驗出非洲豬瘟病毒，相關單位已撲殺共123頭豬並立即展開類似防疫工作。幸好，附近豬場的所有樣本送驗後都呈現陰性結果。

對於農委會5日從越南來台旅客攜帶的越南豬肉三明治中驗出非洲豬瘟病毒一事，越南獸醫局表示，依據聯合國國際糧農組織（FAO）的訊息，這名旅客是中國人，但依據台灣媒體報導，這名旅客具有台灣籍，訊息仍不明確，所以尚未確認這名旅客攜帶三明治中的豬肉片來自越南。

越南獸醫局表示，正在與台灣相關部門配合，澄清上述訊息。（編輯：陳政一）

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