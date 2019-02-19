拒中性廁所？怕被羞辱「大姨媽來」 英國女學生寧願憋尿

2019-02-19 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕在英國，許多學校紛紛設立「中性廁所」，目的是為了減少霸凌，包容跨性別人士，不過，日前卻傳出有男學生以女學生的如廁時間長短，判斷她們是否月經來潮，讓不少女學生覺得自己被性騷擾，最後寧願選擇憋尿，甚至拒絕上學。

據《太陽報》報導，女權組織「威爾士婦女之聲」（Women's Voice Wales）聲稱，有學校將男女廁所全替換成中性廁所，卻因此產生新的問題。「威爾士婦女之聲」說，「到目前為止，我們聽到有女孩在白天不喝水，這樣才能降低去廁所的頻率，避免被男孩『羞辱』的可能性。」

報導指出，有國中女學生家長反映，她的女兒現在會因月經到來而焦慮不已，因為男生總以女生上廁所的時間長短，判斷她們月經是否來臨，嚴重影響到女兒的日常生活。她認為，設立中性廁所並不妥當；不過，也有家長說，自己的女兒使用時從未遇過任何問題。

對此，英國教育部指出，校方不得以中性廁所完全取代性別區隔廁所，依照法律規定，必須為「8歲以上男童與女童提供性別區隔廁所」。當局則說，會再重新審視政策。

據了解，英國曼徹斯特一所國中，在2000年設立國內第一間校園中性廁所，當時校方說，中性廁所有助減少霸凌、破壞公物及偷抽菸等負面行為，隨後有數百間學校仿效。

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