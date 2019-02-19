UNIQLO春夏新裝 日本網友酸：簡直毛澤東

2019-02-19 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本服飾品牌UNIQLO，近日在官網推出一系列春夏新裝，其中有一款男性服飾引發話題。照片中，模特兒身穿的夾克讓許多日本網友直稱「這是中山裝吧」、「簡直是毛澤東」。

在UNIQLO官網上，這款商品名為「軍風夾克」，擁有卡其色外觀，剪裁簡潔，再加上4個大口袋設計，一件不含稅價格是6990日幣（約新台幣1950元）。

有日本網友在推特上貼習近平照片，指出：「完全就是中山裝。」另外，有網友表示，「稍微改造一下就能變成國民革命軍了」、「UNIQLO蘇聯化了嗎」、「在抗日電影中常常見到」、「也蠻像金正日的」、「或是北越士兵」、「難怪模特兒的臉看起來笑得特別累」。

不過，就算不和他國士兵或政治人物的衣裝相提並論，單就服裝設計，也有不少人認為「這是監獄裝吧」、「外國模特兒穿可能會比較好看」、「平常穿這件也太沒品味了」、「這衣服如果不是中國製造，我就要生氣了」。

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