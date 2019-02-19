每天玩平板怨看不清楚！她才4歲就已近視600度...

2019-02-19 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的普及，3C產品使用族群的年齡也越來越低。中國一名4歲的女孩更因為每天使用平板電腦超過4小時視力下降，一檢查才發現近視已達600度。

綜合報導指出，中國武漢一名4歲女孩因為父母常加班，平時都由婆婆帶孩子，經常連續看動畫、玩小戲4到5小時。半個月前她的母親發現她看東西經常瞇著眼睛，而且嚷嚷看不清楚。結果女童就醫檢查後發現，右眼近視625度、左眼則是600度，雙眼視力僅有0.15。

漢陽愛爾眼科醫院斜弱視與小兒眼科主任石明華表示，看診經常遇到5至6歲的小孩因看太多電視、接觸平板電腦，導致小小年紀就近視，但像這個年齡層，近視到600多度的並不常見。女童經過弱視矯正治療後，視力能有所恢復，不過高度近視帶來的眼底改變卻不可逆。

石明華醫師建議，兒童視力還在發育階段，不宜長時間使用電子產品。10歲以下的兒童每天使用電子產品的時間不要超過1個小時，而且每用20分鐘電子產品，就應該放鬆休息。

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