中國推「粵港澳大灣區」 分析：做給台灣看的...

2019-02-19 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天頒佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（簡稱綱要），要將廣州、深圳、香港、澳門等9個城市，歸納為像是東京灣、紐約灣區這類的區域經濟領頭羊。對此中國媒體分認為，「大灣區發展規劃」還有另一個深層涵義，要讓台灣看見港澳深度實施「一國兩制」的經濟前景。

中國媒體專欄「正解局」分析，大灣區是代表中國的國家隊，香港要走得順，必須更充分融入中國發展，大灣區更深層次的意義，則是「解決對岸問題」。文中指出，大灣區最大的期待，其實是制度上的突破，目前廣東、香港、澳門，分屬2種制度、3個關稅區、3種貨幣，從經濟到社會，再到司法、制度上有很多不同，若港澳深度整合，會給台灣產生示範帶動效應。

針對大灣區的規劃，香港立法會議員莫乃光批評，中共的想法「太天真」，想用香港突圍美國政府對中國科技的圍堵，可能使得香港更為危險；議員梁繼昌則表示，綱要提出的方向模稜兩可，且跟香港原本的國際金融中心工作無差別，香港不必理會這個綱要。

香港《蘋果》主筆盧峯則認為，一旦香港未來的發展只依循北京政府的規劃安排，只按大灣區的分工辦事，不再直接面向世界市場及國際規範，香港經濟活力、靈活性、市場觸覺肯定大打折扣。港人變成「大灣區人」是香港人最大的噩夢。

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