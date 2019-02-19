300年酒莊被中國人改名「藏羚羊」法國人嘆：歷史消失...

2019-02-19 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕法國波爾多地區有6000多家酒莊，目前有超過百家酒莊已被中國買家買下，有300年歷史的「藝術之源」酒莊改名「御兔」，也有品牌被改名為「藏羚羊」，令當地居民相當傻眼，當地副市長感嘆，「這代表我們地區部分歷史的消失」。

綜合中媒報導，中國自2011年起成為波爾多葡萄酒排名第一的進口國，也有越來越多中國買家購入當地酒莊，但為酒莊改名為中國名稱，例如「御兔」、「藏羚羊」等，除了當地居民好笑又難以置信，法國作家索萊爾（Philippe Sollers）感到不滿。

索萊爾過去曾寫信給時任波爾多市長的法國法國前總理居貝（Alain Juppe），表達對酒莊改名現象的不滿，「我很震驚這些名字得到波爾多市政府的認可。從小在波爾多長大的我，從未見過、也不了解這些動物。我不知道藏羚羊與波爾多紅酒有什麼聯繫，我感到很惋惜，這些擁有幾個世紀歷史的葡萄酒酒莊，變成了一種中國民俗的雜燴。」

報導指出，波爾多地區有6000多家酒莊，其中已有140家被中國商人收購，不過，波爾多葡萄酒協會（CIVB）副主席法杰（Bernard Farges）認為，改名並不會損害波爾多葡萄酒的聲譽，不須小題大做。另外，波爾多BEE公關公司負責人德布阿爾也稱，被改名的酒莊主要針對亞洲市場進行出口，改名是一種市場營銷策略。

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