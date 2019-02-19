新疆穆斯林個資全洩 人權組織籲各國嚴禁監控科技外流中國

2019-02-19 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓新疆人權，近日更被外國發現，新疆當局用人臉辨識系統記錄穆斯林的個人私密資料全數外洩，影響高達數百萬人，國際人權組織呼籲，各國應長期禁止國內公司出口任何與治安或犯罪相關的科技給中國，以免助紂為虐。

本報先前報導，總部設於深圳的深網視界科技有限公司（SenseNets），是協助中國政府建立人臉辨識技術以及群眾臉孔分析的單位之一，該公司近期驚爆大規模數據洩漏事件，據稱多達256萬人的數據、680萬條紀錄，在沒加密的情況下可供他人任意瀏覽或下載，其中包括身分證號碼、人臉識別圖像以及「被捕捉」地點等資料。

《德國之聲》指出，總部設於紐約的非政府國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）中國問題資深研究員王松蓮表示，針對中國大舉採用高科技識別等方式，監控國民一切舉動的狀況，美國在1989年「六四天安門事件」後通過的經濟制裁法案，無法有效禁止美國將監控類別的科技出口至中國。

王松蓮指出，美國目前應該優先將最先進科技納入制裁列表，並確保前述制裁妥善執行，據她所知，美國現已開始重新審核制裁列表，一旦通過，將可望對中方進行更有效的制裁，王強調，其他國家也應跟進，避免提供中國政府有關監控項目的最新科技。

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