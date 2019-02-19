砲火全開！土耳其總統轟北約「向恐怖份子提供大量武器」

2019-02-19 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）向北大西洋公約組織（NATO）嗆聲！艾多根18日在一場競選集會中表示，北約無視土耳其購買武器的請求，反而一直透過伊拉克向恐怖份子提供大量武器，根本是讓土耳其處於威脅之中。

《半島電視台》報導，土耳其總統艾多根表示，北約透過伊拉克向恐怖份子提供大約2.3萬卡車的武器和工具，卻不賣武器給土耳其，「這是什麼樣的北約聯盟？」艾多根還說，由於土耳其與敘利亞有著長達911公里的邊界，土耳其「隨時都處於威脅之中」。但他沒有說明哪些國家透過伊拉克提供恐怖份子武器。

此外，艾多根表示，期望敘利亞曼比季地區能夠擺脫恐怖份子的控制，歸還給當地人。自2016年以來，敘利亞曼比季地區一直在美國支持的「敘利亞民主力量（SDF）」控制之下，該組織是受「庫德族人民保衛軍」（YPG）領導的民兵。

報導指出，土耳其一向認為「庫德族人民保衛軍」是與在土耳其境內被禁的「庫德工人黨」（PKK）有聯繫的「恐怖組織」，因此「庫德族人民保衛軍」在敘利亞北部的活動構成了國家安全威脅，土耳其還一直威脅要在敘利亞曼比季地區以軍事行動消滅「庫德族人民保衛軍」。

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