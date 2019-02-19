被賣到中國...北韓新娘成生子工具 送回北韓遭獄卒強暴

2019-02-19 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國因昔日施行一胎化政策，重男輕女觀念下導致男女嚴重失衡，也讓人蛇集團看準黑市，綁架北韓女性賣到中國農村。這些「北韓新娘」不但被當作傳宗接代的工具，更被全村監視，根本無處可逃，也無法向警方求助，因為中國會直接將她們送回北韓，被關進脫北者收容設施，除了遭受非人待遇，還可能被守衛強暴再生下小孩。

原想到中國當農民工 竟被賣到農村當新娘

據《西日本新聞》報導，30歲的脫北者李姓女子（假名）目前居住於首爾，回憶起當時被賣到中國的經過。李女表示，當時與軍人丈夫以及女兒一同生活在北韓北部的兩江道，之後因駐守邊境的丈夫被當局質疑是人口販子，因而不幸遭到免職。事後雖然獲釋但家中財產均被查封，除了讓家中經濟陷入困頓，丈夫也染上酒癮。

此時李女被朋友勸說，要不要一同去黑龍江當農民工，當地有北韓人經營的餐廳所以不用擔心語言問題，決心去中國短期工作2個月。在一個下著雨的深夜，兩人沿著豆滿江（圖們江）行走，快到中國邊境時朋友卻說：「很快就會跟上了，你先走」。之後李女跳上人蛇集團的卡車，被載到黑龍江哈爾濱的農村，想不到卡車上的北韓男性竟告訴他：「妳就在這裡結婚」，李女才驚覺上當。

雖然李女哭著抵抗，但人蛇集團的男子卻恐嚇她：「回去國界要7萬元人民幣（約新台幣32.2萬），妳有這個錢嗎？」、「這裡是中國，人被殺了埋在哪裡都不會有人知道」。當天凌晨，李女假借要去廁所並試圖逃跑，但仍然被抓了回去，男子甚至狠狠毆打她一頓並對她咆哮：「妳就只能在這裡結婚了，放棄吧」。

全村監視無處可逃 通訊軟體成密謀逃亡利器

李女的結婚對象是大她10歲的中國人，雙眼失明並與父母同住，全家都不會說韓語，因為對方失明也無法用肢體語言表達，直到可以溝通了，中國丈夫才告訴她：「我花了52000買了妳」。面對失明的對方，乍看是個逃跑的好機會，但李女卻感到全村都在監視她，只要她獨自一人外出，被街坊鄰居看到就會被抓回去。

李女也發現，村落裡還有其他被騙來的北韓新娘，村民為避免她們密謀逃跑，因此禁止外來新娘之間接觸。此外，由於沒有中國身分證，李女沒辦法看醫生，她和中國丈夫生的女兒也是幽靈人口，因此她對自己的未來更加感到不安。

在中國丈夫朋友的結婚典禮上，李女認識了另一名北韓新娘，對方邀請她加入通訊軟體微信，這才開啟了逃出生天的道路。李女回家後請求中國丈夫買支智慧型手機給她，中國丈夫想說孩子也生了，李女應該不會再逃跑，因此答應了她的請求。李女拿到手機後加入了北韓新娘的聊天群組，並與能帶她逃往南韓的人蛇集團聯絡，歷經重重難關，才終於到了南韓。

北韓新娘不計其數 怕被送回北韓而無法求助

幫助李女逃亡的南韓支援脫北者團體「北韓人權市民團體」的事務局長金英子表示，事實上去年以來就已經救了230個被賣到中國的北韓新娘，1996年以來已有超過千名北韓新娘被救，但這些都只是實際總數的冰山一角。由於中國官方會直接將脫北者送回北韓，而被送回北韓的脫北者將會遭受非人對待，代表這些北韓新娘無法向中國執法機構求助，受害者只能將自己藏在黑幕下。

被賣到中國吉林省農村的北韓新娘崔今淑表示，她在2003年被中國當局逮捕而被送回北韓，被關在脫北者收容機構裡時，食物只有稀飯，若守衛心情不好就沒得吃，一星期沒給他們喝水，甚至是幫忙處理脫北女性被守衛強暴後生下的小孩，「雖然被賣到中國的生活很痛苦，但一定比回去北韓還好」。

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