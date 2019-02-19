遭以色列控「與納粹勾結」 波蘭氣炸退出中歐4國峰會

2019-02-19 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭和以色列因二戰歷史問題爆發外交糾紛！由於以色列政府官員近日抨擊波蘭在二戰時期對猶太人的所作所為，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）18日宣布，決定取消參加原定在以色列舉行的中歐4國高峰會。

《美國之音》報導，自從上週以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）示意波蘭捲入納粹對猶太人大屠殺的言論經媒體報導掀起軒然大波後，以色列和波蘭的外交糾紛持續升級，隨著以色列外長卡茲（Israel Katz）近日再度指控波蘭「與納粹勾結」，波蘭總理莫拉維茨奇18日決定憤而退出將在以色列舉行的中歐4國高峰會。

中歐4國高峰會指的是「維西格勒集團」（Visegrad Group）的4國高峰會（V4 summit），該集團由斯洛伐克、匈牙利、捷克和波蘭等4國組成，該峰會原定於今天起在耶路撒冷舉行，但有關官員表示，峰會將延後舉行。

波蘭總理莫拉維茨奇18日駁斥以色列的言論說：「我們不僅不接受這種種族主義言論，而且我們希望強調，我們將盡自己的一切力量，為歷史真相而戰，為波蘭人的榮譽而戰」。

報導指出，二戰期間，波蘭被納粹德國占領，共有包含300萬猶太人在內的600萬波蘭公民喪生。當時，納粹德國在波蘭修建許多死亡集中營，有研究顯示，雖然某些波蘭人與納粹勾結，但其他波蘭人亦曾冒著生命危險幫助猶太人。

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