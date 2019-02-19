探監要搭12小時船 美洲最後一個島嶼監獄將步入歷史

2019-02-19 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕18世紀以來，不少國家將偏遠的島嶼用作流放地或監獄，對這些犯人施加艱苦的勞役作為懲罰，不過隨著時代變遷，這些監獄島嶼逐漸被廢除，如今美洲最後一個島嶼監獄－瑪麗亞島聯邦監獄（Maria Island Federal Prison）也將在墨西哥政府的規劃下改建而步入歷史。

綜合外媒報導，墨國總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）於當地時間18日宣布這項重大的監獄改建計畫，強調政府未來將著手處理囚犯轉運作業及建物改造工程，最終將充滿歷史的監獄島改建成深具觀光價值的文化、環保教育中心。

瑪麗亞島監獄在1905年落成，歷經兩次世界大戰，至今已屹立逾一世紀，目前監獄內仍關押659名囚犯。由於瑪麗亞島距離墨國本土太平洋沿岸城鎮逾百公里，地理位置相當偏僻，囚犯家屬若欲登島探視，光是往返的航程往往就需要費時半天以上。

由於瑪麗亞島監獄地處偏遠且與本土隔離，島上關押的囚犯反而享有較多自由，獄方人員僅由49名獄警及80名海軍成員構成，當地人長年戲稱，鎮守該監獄的不是人類，而是鯊魚跟廣闊的大海。

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