二戰經典照「勝利之吻」水兵辭世 享耆壽95歲

2019-02-19 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕出現在第二次世界大戰經典照片「勝利之吻」中的美國水兵門多薩（George Mendonsa），日前傳出在安養中心辭世，享耆壽95歲。

綜合外媒報導，門多薩二戰期間服役於驅逐艦「蘇利文號」（USS The Sullivans），在1945年5月11日沖繩戰役期間，當時航空母艦「碉堡山號」（USS Bunker Hill）被日本神風特攻隊自殺飛機重創，「蘇利文號」救出了「碉堡山號」166名船員。「蘇利文號」在1945年7月返回美國進行修整，門多薩也因此得以返鄉休假，在1945年8月14日時他要返回停泊在西岸的「蘇利文號」，於是紐約等待前往西岸的火車。

就在門多薩等在火車的過程中，日本宣佈投降的消息公佈，美國人民舉國歡騰，門多薩也在紐約時代廣場上與大批人群歡慶二戰結束，當時他和一名女子佛萊曼（Greta Zimmer Friedman）擁吻，被一名《生活》雜誌（Life）的攝影師艾森斯塔（Alfred Eisenstadt）給拍下，從此門多薩這張摟著佛萊曼深吻的照片廣為流傳，成為二戰經典照片之一。

不過這張「勝利之吻」照片卻有多個來源在流傳，有好幾人都宣稱他們是照片中的「主角」，而門多薩長久以來都對人自稱是這張照片中的水兵，直到近年透過臉部辨識科技才得以證實他就是「勝利之吻」中摟著女子親吻的水兵。

而不幸的是，門多薩的女兒莫勒爾（Sharon Molleur）表示，父親在週日於羅德島州紐波特市（Newport）一處安養中心中辭世，享耆壽95歲。莫勒爾回憶起父親的「勝利之吻」照片，她說：「當我看那張照片的時候，我只想到了我父親的軍旅生涯，以及他當時有多開心。」被門多薩擁吻的女子佛萊曼則是已在2016年辭世，享耆壽92歲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/