地球是平的？ 看「YouTube」洗腦後只有1人不信……

2019-02-18 23:37

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管千百年來科學家早已證明「地圓說」，一九五六年成立的「地平說學會」隨太空知識漸入人心而沈寂數十年後，「地球是平的」主張近五年竟又開始死灰復燃。至於「地平說」復活大推手，專家研究後發現，美國科技公司「谷歌」旗下的全球知名影片分享網站「YouTube」責無旁貸。

專攻科技傳播的美國德克薩斯理工大學助理教授蘭德魯姆（Asheley Landrum）訪問這兩年在美國參加過任何一場年度「地平國際會議」的三十位與會者後，發現曾看過大會所播放YouTube影片的他們，只有一人沒被洗腦，其他皆相信地圓說乃「偽科學」控制人類的「陰謀論」，成了不折不扣的「地平論」信奉者。

蘭德魯姆在本月中舉行的世界最大非營利科學組織「美國科學促進會」（ＡＡＡＳ）年會上，發表這項研究。她雖未直接怪罪有助人們大量分享有用資訊的YouTube，但認為這個影音分享平台該更主動把關，以免真、假消息一律無遠弗屆；科學家也應出手，透過YouTube撥亂反正，因為「更好的資訊」是我們能用來戰勝假消息的「唯一工具」。

YouTube上月廿五日曾發過聲明，矢言減少那些「將近」越線違反其社群規範的內容，諸如「推廣可治重病的假仙丹、聲稱地球是平的」等影片。

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