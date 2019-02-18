豪雨前30分鐘發警報！東京首都圈預報系統升級

2019-02-18 23:35

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕日本總務省轄下「情報通信研究機構」（NICT）十八日證實，去年設置在埼玉大學的「多參數相陣列氣象雷達」（MP-PAWR）已投入東京首都圈的豪雨預報作業；這款新型雷達系統可在豪雨發生前二十至三十分鐘發出警報。新型「多參數相陣列氣象雷達」系統目前尚在測試階段，預計明年東京奧運前正式投入運作，以利相關賽事進行。

新型「多參數相陣列氣象雷達」系統使用不同類型的天線，無線電波的傳輸更有效率，三十秒內就可完成雨雲結構掃描，並搭配「陸地空中電波」等技術的使用，透過估算空氣中的水氣含量改善預報成果，可在短時間內高精度掌握會引發局部地區豪雨、龍捲風的積雨雲狀態，預測二十至三十分鐘後的天氣情況。

在日本被稱為「游擊暴風雨」的瞬時強降雨，由上升到四至六公里高空的水氣發展而成，一般在積雨雲發展成熟後的十分鐘內會開始降雨，但東京首都圈當前使用的傳統氣象雷達，只能高精度觀測三公里高的大氣，且需要五至十分鐘分析數據，進而導致「游擊暴風雨」的預報精度一直無法有所突破。

東京首都圈在夏季經常發生「游擊暴風雨」，當局相當關注極端天氣等現象可能導致東奧賽事陷入混亂的情況。NICT遙測實驗室主任中川勝廣（Katsuhiro Nakagawa）說：「相信新技術能提供有用的游擊暴風雨資訊，在主辦戶外賽事時更完善地辦理活動。至少，這項新技術能讓人們在下雨前收回晾曬的衣服。」

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