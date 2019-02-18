數百人食物中毒 蒙古國肯德基遭勒令停業

2019-02-18 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕蒙古共和國近期有數百人疑似因喝下受汙染的水、汽水，導致食物中毒、上吐下瀉，其中42人住院治療；衛生部門指出，這與首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的肯德基餐廳有關，當地政府已勒令停業。

綜合外媒報導，蒙古大都會專業檢驗局（Metropolitan Professional Inspection Agency）表示，肯德基特許經營權的當地執照持有者Tavan Bogd集團，必須對本月出現的247個腹瀉、嘔吐和發燒病例負責。

官員表示，他們發現烏蘭巴托的肯德基餐廳嚴重違反健康標準，內部衛生把關失敗。實驗室檢測到其飲用水的細菌和氣水中的大腸桿菌嚴重超標。當地政府今（18）日勒令蒙古境內的肯德基連鎖餐廳停業，直到另行通知為止。

Tavan Bogd集團旗下子公司Tavan Bogd Foods，在2013年將首個肯德基餐廳引入蒙古國，並已在首都10多個地點開設分店。該集團尚未回應這起食物中毒事件。

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