穿鼻環遭感染 巴西正妹樂觀面對輪椅人生

2019-02-18 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一位妙齡女子遭病菌感染，導致雙腿不良於行，要靠輪椅代步，探究原因竟只是穿了一個小小的鼻環。

綜合外媒報導，20歲的迪亞斯（Layane Dias）去年7月穿鼻環後發現鼻頭腫脹伴隨發燒，她自行抹藥處理後腫脹也隨之消退，沒想到腫脹消退後她卻開始感到雙腿疼痛，迪亞斯只得前往醫院求診。

醫院檢驗報告指出，她的血液中含有「金黃色葡萄球菌」，醫生詢問她最近是否有任何割傷情況，因為這常常是細菌入侵身體的原因，她這才回想起她最近穿的鼻環。

迪亞斯的雙腿疼痛很快的蔓延到全身，並發展成全身麻木，她告訴《BBC News Brasil》她的胸部以下完全沒有知覺。負責神經外科的馬克斯（Oswaldo Riberio Marquez）醫生表示，他行醫15年來從沒有見過這種情況。核磁共振報告則是顯示，迪亞斯的脊髓中有500毫升的膿液，院方趕緊動手術阻止感染繼續擴散。

2個月後，迪亞斯出院了，她也已得知自己的餘生都要靠輪椅才能移動。迪亞斯表示：「一開始情況非常糟糕，我徹底地被擊倒了，生活也起了劇烈的變化。」不過對於能離開醫院，她感到非常開心並表示自己認識了其他「在輪椅上的年輕人（ young people in wheelchairs）」並發現自己在輪椅上也一樣能快樂。

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