健美女網紅影片被指「淫穢」 她嗆到對方道歉

2019-02-18 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕有名華裔的女健美選手、中國知名網紅「Lara殿」，日前在微博發文指稱，去年在微博上傳一段穿著比基尼服裝走秀，訓練台步儀態的影片，結果近日被廣東省茂名市的網路警察指控「涉嫌在網路發布、傳播淫穢、色情的影片」，她憤而將警示訊息截圖並發文回嗆，強調這是「健美比基尼舞台形體示範，著裝為比賽指定賽服」，逼得網警最後趕緊私訊道歉。

Lara殿是澳洲籍華裔健美選手，曾在2016年澳洲IFBB比基尼高組得第二、AWNBS比基尼第二，經常在網路上分享健身心得日常記錄；這次起爭議的影片是2017年6月上傳，影片中她身穿亮綠色的比基尼，在家中走秀、訓練與調整儀態，卻被中國網警指稱是「涉嫌在網路上發布、傳播淫穢、色情」的影片，表示公安機關將依法處理。

她氣得在微博發文回嗆，強調該影片「是為健美比基尼舞台形體示範，著裝為比賽指定賽服。我參加的比賽隸屬於國際健美聯合會（IFBB）旗下的相關賽事」；要求網警出示調查內容及官方文件，她要依法依法進行維權、上訴，痛批「好好開展一項競技體育有這麼難」？

Lara殿也餘氣未消地在留言處痛斥：「現在網警也這麼迂腐無知嗎？好好的一項運動被貶低成這樣！」網媒《北京時間》報導指出，網警事後已私訊向Lara殿致歉。

對此，中國網友紛紛表示「這位網警莫非是去伊朗培過訓取過經？」、「該抓的不抓，把健身健美內容歸到色情也是醉了」、「茂名？還是冒名？真是越來越不干正事兒了」、「中國警察就是這麼隨意，說你違法就違法，口袋罪」

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