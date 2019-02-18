重啟30年前老電腦！意外發現已逝父親留了封信…

2019-02-18 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司在1983年推出了微電腦「Apple IIe」，曾經風靡一時，最近美國1名網友從閣樓中翻出了1台「Apple IIe」，沒想到開機後竟然還可以正常使用，讓這名網友直呼驚訝發推特，引起許多網友共鳴。

美國教授法夫（John Pfaff）昨日在推特上傳了兩張「Apple IIe」的照片，透露他在父母房子的閣樓裡發現了這台「應該超過30歲的電腦」，而且當他將1片遊戲磁碟片放入電腦後，畫面中竟然跳出問句，詢問他「是否要恢復儲存的遊戲進度？」讓法夫直呼，他感覺像是回到了10歲。

法夫之後又插入了幾款不同的遊戲磁碟片，想試玩看看這台電腦，不料儘管電腦可以正常運作，他卻已經忘記遊戲該怎麼操作了。最感人的是，法夫還意外發現1片磁碟片裡竟有他的父親1986年寫給他的信，「父親1年前才剛過世，我很訝異可以（透過電腦）找到他留下的遺物」。

許多網友也在推文底下上傳自己的「Apple IIe」老照片，跟著法夫一起感懷過去，驚呼「我的第1台電腦就是它！」，還有網友開玩笑表示，對比這台過了30年還能開機的電腦，「我去年買的iPhone還不知道能不能成功重新啟動呢」。

不過，法夫的9歲小孩似乎不理解父親的感傷，看到這台「Apple IIe」後竟然不可思議的驚呼「這是電腦？！」還指著磁碟片問「這是甚麼？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/