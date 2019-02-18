報復美國？中國和伊朗駭客猛攻 多間企業、政府機關受害

2019-02-18 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國多間企業和政府機關，日前陸續遭到中國及伊朗駭客猛攻，有安全專家認為，原因和美國總統川普去年退出伊朗核協議，以及美中貿易戰有關。

據《紐約時報》報導，7名消息人士爆料，伊朗攻擊美國銀行、企業及政府機構的範圍比先前來得更廣，而美國國家安全局（NSA）分析師和民間安全公司FireEye日前確定攻擊來自伊朗後，美國國土安全部（DHS）在上月政府關門期間發布緊急命令。

報導指出，另外有9名情報官員、民間安全機構研究員和律師透露，中國駭客為了竊取貿易和軍事機密，頻頻攻擊美國軍事承包商和科技公司。受害者包括波音公司、奇異航空和電信公司T-Mobile，目前這些公司皆不願發表評論。

據了解，中國國家主席習近平在2015年拜訪美國時，曾和當時的美國總統歐巴馬達成協議，承諾不會對美有網路間諜行動，而中方也曾一度「有所收斂」，不過隨著中美貿易戰爆發，中國的駭客水準又回歸從前，如今手法變得更加狡猾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/