為脫歐鬧分裂！ 不滿黨魁 英國在野黨7國會議員退黨

2019-02-18 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國政壇因脫歐問題陷入嚴重分歧之際，最大在野黨工黨驚爆分裂，有7名國會議員不滿黨魁處理脫歐議題和反猶太主義的態度，今（18）日宣布退黨。

綜合外媒報導，資深社會主義者柯賓（Jeremy Corbyn）2015起擔任工黨黨魁，他被退黨議員指責對保守黨政府的脫歐計畫未持強烈反對態度，且未能消除工黨內的反猶太偏見。

今日宣布退黨的貝加（Luciana Berger）表示，工黨已成為體制上的反猶太主義者，她感到「尷尬和羞愧」。另名議員萊斯利說，工黨被極左翼「劫持」。加佩斯則指出，柯賓的工黨領導層並不想阻止脫歐。

雖然這7人只是工黨256名國會議員的一小部分，但這已是該黨自1981年以來最大的分裂危機，當年有4名議員退黨並成立社會民主黨。新退黨的7人並未組織新黨，將以獨立身分參與國會。

對此，柯賓發聲明表示「感到失望」，他說，當數百萬人飽受信貸所苦、犯罪率上升、無家可歸、貧困等問題時，現在比以往任何時候都更需要大家團結，為所有人創造更美好的未來。

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