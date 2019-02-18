沙國王儲訪巴基斯坦送大禮 投資6億+釋放2100囚

2019-02-18 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）週日（17）起訪問巴基斯坦，接連送上大禮，包括簽訂200億美元的投資協議，還下令釋放約2100名巴國囚犯。

《路透》報導，穆罕默德週日抵達巴基斯坦展開亞洲行，這被視為在《華爾街郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害後，遭指是幕後兇手的穆罕默德試圖重建聲譽。他之後將轉訪印度，其後到訪中國。

穆罕默德訪問巴國2天接連送上大禮，他週日宣布沙國與巴國簽署價值200億美元（約新台幣6160億元）的投資協議，週一又下令釋放2000多名被關在沙國監獄的巴基斯坦囚犯。

根據巴國新聞部長蔡德瑞（Fawad Chaudhry）的推特發文，在巴國總理伊姆蘭（Imran Khan）提出要求後，王儲「下令立即釋放2107名巴基斯坦囚犯」。

有成千上萬巴國工人被關中國國家監獄，這些人的命運在巴國是一個敏感的問題，該國有輿論認為，這些囚犯大多是貧窮的勞動者，沒有真正的法律追索權。

報導指出，每年都有大量巴國人前往中東國家，其中有許多人在建築工地工作，或是作為家庭幫傭。他們寄回巴國的匯款，對該國美元匱乏的經濟來說至關重要。

沙烏地阿拉伯政府尚未就釋放囚犯的消息發表評論。

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