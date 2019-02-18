喀什米爾又發生衝突 至少4軍人死亡

2019-02-18 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕印度軍隊今（18）日在喀什米爾（Kashmir）地區與叛軍發生激烈衝突，目前已知至少4名士兵喪生，該地區14日發生了一起自殺攻擊，造成41人死亡。

綜合外媒報導，印度安全部門的官員表示，印度軍隊正在14日發生自殺攻擊地區普爾瓦馬區（Pulwama）搜索叛軍時，一群武裝份子發起襲擊，導致1名少校和3名士兵在槍戰中陣亡，還有1名士兵受傷。印度陸軍軍官拉傑思（Rajesh Kalia）說，死亡的少校是搜索行動的指揮官。軍方之後宣布，目前已殺死2名叛軍並擴大該地區的搜索範圍。

印度政府已將這次攻擊事件歸咎於巴基斯坦的激進組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed），該組織承認其是4天前自殺攻擊事件的主謀，印度政府也宣稱巴基斯坦政府是這些攻擊事件的幕後黑手，並誓言報復。但巴基斯坦政府則否認與攻擊事件的有任何關聯。

喀什米爾地區居民以穆斯林居多，人們擔心隨著該地區的衝突升溫，印度與巴基斯坦可能會有更大規模的衝突，這兩國都持有核武。

印度除了恐懼攻擊事件，也有人私自對喀什米爾人展開報復，據當地媒體報導，有些人被趕出家並遭痛毆，也有人因恐嚇而逃離家園。

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