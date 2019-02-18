要天皇對慰安婦道歉被嗆 南韓議長：日人作賊喊抓賊！

2019-02-18 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會議長文喜相（Moon Hee-sang）表示，日本當局若想終結日韓之間數十年的矛盾，日本天皇應以「戰爭罪魁禍首之子」的身分向慰安婦謝罪，因此引來日本舉國強烈反彈。對此，文喜相昨（17）日表示自己沒打算道歉，今（18）日更再反批日本是「作賊喊抓賊」

據《朝鮮日報》報導，文喜相昨日表示，在現今美日韓勢必合作的情勢下，在慰安婦問題持續爭執無助於兩國利益，但強調自己「沒打算道歉，也不會道歉」，因為若要讓日韓歷史問題完全和解，就必須要有能代表日本的人進行象徵性的道歉，「就一句道歉就結束了」，而若要舉個能代表日本的人，第一個當然是現任首相安倍晉三，第二個則是天皇。

文喜相進一歩舉例，德國面對二戰時犯下的戰爭罪，至今還會去猶太人的墓地獻花，不斷地表示歉意，正因如此也才成為歐盟的領先國家。在歷史的法庭上戰爭與違反人道的犯罪是沒有追訴期限制的，日本應藉由真摯的道歉促成和解，才能成為一個領先國家。

據《產經新聞》報導，文喜相面對日本反彈，今日進一歩批評日本：「作為該道歉的一方不道歉，反而要我道歉」、「作賊喊抓賊」，更表示本月底美國與北韓將在越南召開第二次川金會，此刻是美日韓最需要合作的時候，但「安倍晉三為了操縱國內政治，而將這一問題變為爭議焦點。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/