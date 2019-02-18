巴西又有礦壩陷崩塌風險 200人被迫撤離家園

2019-02-18 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕巴西礦業巨擘淡水河谷（Vale SA）公司一座礦壩上月崩塌導致超過300死，現在另一座礦壩也有潰堤風險，週六（16日）疏散附近約200位居民。

《路透》報導，淡水河谷發聲明表示，在巴西美景市（Belo Horizonte）南部25公里處、Mar Azul礦區的B3/B4礦壩的安全數據修改後，居住在附近民眾已經被疏散。

該公司表示，那些被迫逃離家園的人被帶到社區中心，之後被送往旅館。

報導指出，約一週多前，有2個社區也因類似的礦壩有潰堤風險，讓居民被迫撤離家園。

上月底，淡水河谷位於美景市（Belo Horizonte）附近的「黑豆」（Feijão）鐵礦場用來收集採礦廢水和礦渣的尾砂堰潰堤，紅色泥流直沖附近建築物和農田，，淹沒附近村落，造成約300人死亡。

由於有證據顯示，淡水河谷忽視這座礦壩可能崩塌的預警，才導致這場悲劇發生，該公司其他礦業公司在壓力下已加強安全措施，避免類似事件再次發生。

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