做好事代替送禮 英準新人盼賓客投入「社會餽贈」

2019-02-17 22:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕親朋好友即將結婚，送什麼禮物最好？英國週日泰晤士報及每日郵報指出，1980年後出生的千禧世代（Millennials）結婚時，愈來愈注重「減廢」的觀念，不希望親友贈送「傳統」禮品，反而希望大家將心力投入於「社會餽贈」（social gifting），例如撿拾垃圾、擔任義工或幫助年長鄰居買菜、種花等。

據報導，對於不認同物質至上、關注社會現況的青年，甚或居家空間不足的30歲左右「無殼蝸年」，大多不希望在結婚時收到不合適的禮物，因此呼籲賓客改為行善助人，此一做法近年愈來愈受到認同。

英國一對準新人、33歲的洛克伍德（Daniel Lockwood）與32歲的達西（Katy Darcy），8月將在一處森林完成終身大事。他們即希望賓客「做好事代替送禮」。達西解釋：「我們除了希望減少浪費食物外，也盼賓客能更體貼他人、關懷社會，例如主動招待一名年邁鄰居喝茶等，這樣的事很美好，總是令我感動落淚。或者也可以多多讚美他人，透過簡單的行為讓社會更友善。」

英國最大婚禮禮品網站Prezola，7年前就已開放新人上傳他們希望的社會餽贈方式，讓賓客毋須花費一分一毫，只要花些時間就能完成新人的願望。Prezola執行長畢凡（Dom Beavon）表示，網站是受到新人的想法刺激，而開始這項服務，例如請賓客購買一個可重複使用的咖啡杯、收養流浪動物或與街友交談等。

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