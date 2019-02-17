嚇人！ 印度獅航降落失控衝出跑道 另航班驚見巨蠍

2019-02-17 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕印尼廉航獅子航空意外頻傳，14日傳出巨蠍在機上出沒，差點螫傷乘客，昨日（16日）一架客機在暴雨中降落失控衝出跑道，所幸無人受傷。

綜合外媒報導，印尼獅航一架載有182名乘客和7名機組員的客機，16日在大雨滂沱下降落婆羅洲島蘇佩迪奧國際機場（Supadio）時，竟失控衝出跑道，所幸未有人員受傷，但機場跑道因這起事故暫時關閉，目前尚未找出飛機失控衝出跑道的原因。

但獅航發言人普里漢羅（Danang Mandala Prihantoro）表示，當時能見度已達降落標準，該機場與印尼國營飛航服務機構（AirNav）的代表則未對此事有公開回應。

另外，14日一架飛往雅加達的獅航波音737客機，有乘客在降落後從上方置物架拿取行李時，驚見一隻12英寸（約30公分）長的黑色蠍子從行李架爬出，當空服員獲報查看時，蠍子已經消失無蹤，乘客塔思林（Karim Taslin）表示：「現在回想起來我還會發抖，蠍子當時很可能掉在我們頭上或螫咬我們。」

獅航15日發聲明表示，在飛機淨空後已派人仔細檢查，但仍然沒發現蠍子的蹤跡。

獅航的飛安紀錄欠佳，自2002年以來已累積11起飛安事故，包含在2018年10月，一架波音737在雅加達起飛13分鐘後墜海，機上189人全數罹難。

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