中越戰爭40年勝負難明 參戰老兵從英雄變維穩對象

2019-02-17 20:05

〔中央社〕40年前的今天，中國與越南曾爆發歷時1個月的中越戰爭，孰勝孰負迄今未有定論，當年的參戰老兵也因爭取福利，由英雄變成維穩對象。跟電影「芳華」主角一樣，身分因著「政治」而逐流。

中越戰爭在中國稱為「對越自衛反擊戰」，越南則稱「反中國擴張主義戰爭」，時間自1979年2月17日至3月16日。解放軍分雲南與廣西兩路進攻，短時間內佔領越北20多個城市，旋即宣稱勝利撤回，越南也在中方撤軍後宣布勝利。

對於時任中國領導人鄧小平決定發動這場戰事的原因，撰寫「鄧小平的持久戰：1979年至1991年中越軍事衝突」專書的美國空軍戰爭學院博士張曉明稍早接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，首要因素是鄧小平就蘇聯對中國的威脅做出反應。

他說，河內與莫斯科結盟讓鄧小平深信「蘇聯的威脅不僅來自北方，也來自南方」；此外，越戰後，美國在亞洲、乃至全球的力量與影響都在下降，如此的國際環境讓鄧小平決定和美國聯手抗蘇。

其次是國內政治和中美關係等因素。中國在越戰期間多方資助越南，最後卻換來越蘇結盟，加上越方在中越邊境的持續衝突，都讓中國倍感受辱；另外解放軍已30年未打仗，「懲罰越南」可檢驗軍方戰力。

中美關係即「投名狀」論點。張曉明指出，鄧小平當時認為，與美國為首的西方結盟共同反對蘇聯的擴張，可證明中國的戰略價值，以此作為回報，西方會以資金和技術幫助中國進行經濟改革，為改革開放取得穩定外部環境。

另有觀點認為，時任中國總理周恩來說服越南領導人胡志明，接受以北緯17度為界的「兩個越南」方案，進而在1954年達成「日內瓦協定」結束法越戰爭，南越與北越自此分隔並引發近20年的越戰，為中越關係埋下惡化火苗。

1979年2月17日，解放軍部隊跨越邊境出兵越南，戰事僅歷時1個月，雙方死傷人數迄今仍是謎團。共軍資料顯示，中方參戰部隊和支援前線民兵共6954人死亡、1萬4800多人受傷；越軍死亡人數則逾8萬。

電影「芳華」裡的傷殘老兵劉峰，就是近年經常上訪要求地方政府落實優撫待遇的對越戰爭老兵縮影。此陳年難解問題背後涉及地方財政短缺，以及在「中越友好」政治氛圍下，如何為這群老兵「定性」。

中共對於傷殘退伍軍人採取社會安置政策，即「農村兵回農村、城市兵回城市」，由當地政府安排就業與後續優撫。但是這套以計畫經濟為基礎的安置制度，在1979年改革開放後瀕臨瓦解。

以經常接受外媒採訪的湖南越戰老兵滕興球為例，他1987年從部隊轉業回到地方，之後在1992年下崗失業。當時的時代背景是在市場經濟下，市級國營企業因績效不彰而發生的倒閉改制潮。

原本農村兵回老家可擔任人民公社幹部，但是1979年實施的家庭聯產承包制，導致公社幹部權力與福利大幅縮水，以致優撫體系幾乎解體。當年參與「對越自衛反擊戰」的士兵，戰後回鄉正好遇到中國經濟體制的大轉變浪潮。

至於從中越關係該如何「定性」這群老兵？廣義來看，中越戰爭實際持續至1990年2月，最著名的是1984年4月爆發的雲南老山與者陰山爭奪戰，又稱「兩山戰役」或「兩山輪戰」。

1991年11月，時任越共總書記杜梅和越南部長會議主席武文杰訪問中國，會見中共總書記江澤民和國務院總理李鵬，兩國領導人發表聯合公報宣布中越關係正常化，結束長達13年對立狀態。

1993年2月，中共中央軍事委員會批覆解除老山地區防禦作戰任務，兩山戰役正式劃下句點。此後，在社會主義國家友好的政治氛圍下，中越兩國政府甚少提及中越戰爭，以及持續數年的邊境兩山戰役。

這批人數達數萬之多的對越戰爭老兵，自此隱身在中國大陸社會各角落無人聞問，直至行動通訊興起，透過手機逐步串連舉辦紀念會、乃至上訪爭取福利，並於2012年開始進入海內外媒體與公眾視線。

中共官方對這批越戰老兵的政治定性，迄今依舊模糊。出身解放軍文工團的知名導演馮小剛執導的電影「芳華」因涉及中越戰爭，原訂2017年9月底上映，疑因與中共19大撞期而延後兩個月，且戰場畫面僅6分鐘，未見越軍身影。

2018年3月，中國國務院提請全國人大審議機構改革方案議案，決定組建退役軍人事務部，作為國務院組成部門。滕興球接受德國之聲採訪時表示，成立退役軍人事務部「肯定是好事，是黨中央、習主席的英明決策」，是對軍人地位和尊嚴的重視。

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