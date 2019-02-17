堅持要建牆！宣布全美緊急狀態 專家：若被告川普會贏

2019-02-17 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕為籌齊80億美元的美墨邊境築牆經費，美國總統川普（Donald Trump）15日宣布全美進入「緊急狀態」，稱此舉是為阻止毒品、犯罪份子入侵的「好事」。對此，各界引起反彈聲浪，民主黨也強力抨擊川普，表示將向聯邦最高法院提出控訴，然而川普確信自己不會敗訴，法律專家普遍也認為川普勝率較高。

綜合媒體報導，許多人不贊同川普的做法，部分共和黨員也公開表示保留立場，認為此舉將創危險先例；民主黨國會議員則表示會挑戰一切未經國會許可的預算轉移，自由派團體也承諾將上告法庭，但川普相信自己最終會贏得勝利，「我想我們之後會挨告，並得經歷這個過程，我想我們會贏。」

川普原要求國會撥款57億美元築牆，遭民主黨議員拒絕，以致聯邦政府停擺一個多月；參、眾院本月14日分別通過政府開支法案，其中授權13.75億美元蓋牆，並請總統簽署；根據白宮說法，為避免聯邦政府再度停擺，川普簽了，但同時也發起緊急狀態，打算繞過國會，以行政措施調度不同部門的資金支應築牆行動。

根據美媒報導，法律專家普遍認為川普較有優勢。第一，最高法院通常會尊重總統在大型議題的決定，聯邦憲法之所以賦予總統此項權力，就是為了在立法機構否決的狀況下，保障行政方的決策能強制執行；第二，起初規範此項權利時並未明確規定「程度」，最高法院有較高機率站在川普這方；第三，國家緊急狀態法制定至今，在行政訴訟和法律爭議的案件中都是總統方勝訴。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）14日發布聯合聲明，若川普宣布進入國家緊急狀態將「嚴重違背」美國憲法，痛批此舉「惡劣濫權（gross abuse of power）」、「行為無法無天（lawless act）」，認為目前情勢並不緊急，川普煽動恐懼不會起作用，國會也會捍衛憲政權威。裴洛西請川普蠻幹之前要考慮清楚，因為民主黨籍總統日後也能在槍枝管制議題上「比照辦理」。

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