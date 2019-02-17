貼文諷台人「求救太小聲」 《德國之聲》今發聲明表遺憾

德國公媒《德國之聲》中文網在2月15日刊出一篇「台嫌恐又送中國 西班牙不理蔡政府」的新聞，但其臉書粉專「DW 中文 - 德國之聲」的小編分享該篇新聞後，文中語帶譏諷的註解與新聞附圖引起大量網友不滿；（歐新社）

2019-02-17 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕德國公媒《德國之聲》中文網在2月15日刊出一篇「台嫌恐又送中國／西班牙不理蔡政府」的新聞，但其臉書粉專「DW 中文 - 德國之聲」的小編分享該篇新聞後，文中語帶譏諷的註解與新聞附圖引起大量網友不滿；而《德國之聲》在今晚（2月17日）發表一篇聲明指出，若有網友或受眾因此使感情受到傷害，「我們深表遺憾」。

由於「DW 中文 - 德國之聲」的粉絲頁小編在分享這篇「台嫌恐又送中國 西班牙不理蔡政府」新聞時，貼文中還註解「如果求救一次聽不見，可以大聲求救第二次，第二次聽不見，就會被送到中國」，且該新聞還放上我國總統蔡英文伸手作勢「聽不見」的姿勢作為配圖，被質疑是譏諷而引起大批不滿的網友留言批評，醫師作家蔡依澄也留言批評「小編的意思是，台灣就像猶太人一樣，自己不大聲叫，自己的領導人不抵抗希特勒，被送進集中營，怪誰」，痛斥「很好，這很德國！納粹德國！」

面對爭議，《德國之聲》也在今晚6點許發表聲明指出：「PO文內容，可受公評，德國之聲以開放心態接受批評和質疑，如有網友或受眾因該則PO文而感情受到傷害，我們深表遺憾；德國之聲是德國公法媒體，獨立媒體機構，不從屬於任何政府部門；德國之聲的新聞報道原則是真實客觀，獨立全面。我們今後將繼續以此為目標作出努力。」

不過該聲明遭網友質疑「避重就輕」，也有不滿的網友批評「說好的民主，自由，人權，法治，遇到中國會轉彎呢！」、「中（共）立（場）」、「我相信那篇對台灣處境的無情調侃，以及許多報導有意無意的媚中傾向，確實很反映德國觀點。」、「當初就是猶太人自己聲音太小，怎麼可以怪納粹呢？」

面對爭議，《德國之聲》也在今晚6點許發表聲明指出，若有網友或受眾因此使感情受到傷害，「我們深表遺憾」。（圖擷取自「DW 中文 - 德國之聲」）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/