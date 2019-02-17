女兒的倉鼠過安檢受阻 父怒摔：死的可不可以帶？

2019-02-17 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇的金姓男子日前攜帶活倉鼠和家人搭火車，因為依規定不能帶活體動物乘坐列車，進站時被安檢人員攔下。由於求情不成，金男竟情緒失控，狠摔女兒養的倉鼠，質問對方：「那死的可不可以？」。

綜合媒體報導，金姓男子一家三口15日要搭火車回河南，並隨身攜帶女兒養的倉鼠。然而根據當地規定，攜帶寵物上車須事先辦理托運手續，因此安檢人員不放行。金男稱倉鼠是女兒所養、感情深厚，希望安檢人員可以通融，安檢人員耐心解釋相關規定。見到安檢人員不為所動，金男相當惱火，想強闖通關。

安檢人員見金男不聽勸，只好報警處理；警察到場後，出言勸阻金先生一家，然而金男和其妻情緒相當激動，金男突然把倉鼠狠狠摔到地上，大吼：「活的不讓帶，死的可不可以？」

中媒報導指出，倉鼠雖摔傷但沒被摔死，最後遭警方放生；中國網友留言評論「真該拘留他（金男）幾天的，還虐待動物」、「這麼有感情還想摔死？」、「放生也不對吧？應該安樂死」。

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