大馬留台聯總新春團拜 尹新垣出席打氣

2019-02-17 17:01

〔中央社〕馬來西亞留台校友會聯合總會今天上午舉辦新春團拜，許多校友踴躍出席，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表尹新垣也應邀與會，場面熱鬧。

今年的新春團拜活動取名為「逐年大吉」，吸引許多留台校友攜家帶眷參與。團拜包括舞獅團採青表演及瑞獅迎賓賀歲，現場還有財神爺發送紅包給小朋友，讓參與活動的人都感受到濃濃的新春賀歲氣氛。今年團拜也在留台聯總會所內設計多個趣味遊戲，讓留台校友仿佛回到童年時光。

尹新垣致詞說，過去一年留台聯總與辦事處合作推動各項工作，包括舉辦台灣高等教育展、輔導馬來西亞華裔子弟赴台升讀大學院校、辦理海青班及3+4僑生技職專班招生宣導、帶領馬來西亞國民型及國民中學校長及輔導老師赴台參訪、促進台馬文化學術交流等，貢獻顯著。

他表示，今年正值留台聯總第45週年，留台聯總依舊會互相配合推展各面向工作，包括籌辦馬來西亞農漁業交流參訪團、農林漁牧業展、3+4僑生機制專班宣導、台灣高等教育展等，這些都能看到留台聯總的創新及突破。

他也指出，近年來中華民國政府積極推動「新南向政策」，加強及建構與馬來西亞在貿易、投資、科技、文化、教育、醫療及農業等廣泛合作。尤其在經貿合作上，台灣是馬來西亞第7大貿易夥伴，也是馬來西亞的第4大投資夥伴。

截至2018年9月，台灣對馬來西亞累計投資金額達124.98億美元；台馬雙邊貿易額，從2017年的175.59億美元，擴增至2018年198.69億美元，增幅為13.21%。

尹新垣並代表辦事處捐贈5000令吉（約新台幣3萬7千元）給留台聯總，作為支持留台聯總舉辦台灣高等教育展的基金。

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