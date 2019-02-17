不老不死？日本研究：2050年人類將活到150歲

2019-02-17 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕對於長生不老的研究，人類始終在認真的進行中，這些延壽秘密正在一項項的被發現及運用，最近，更有日媒綜合這些研究指出，到2050年時，人類將最接近「不老不死」的境界，當時，人類壽命約是150歲。

《日經中文網》報導，屆時，人類4代或是5代同堂，將會很常見，也因為不老不死，最可能需要靠「自殺」，才能結束生命。

據報導，在科學家的努力下，在有記錄的約300年裏，人類的平均壽命從不到40歲延長至80歲以上。如果抑制衰老、更換臟器以及大腦與機械相融合的研究得以推進，到2050年人類將接近不老不死，而根據調查，人類壽命150歲獲得的認同度最高。

為使人類延後衰老，科學做很多研究，如華盛頓大學教授今井真一郎等人研究發現，長壽基因上產生的酶，會隨年齡增長而老化，只要讓這些酶的生物物質「NMN」（煙酰胺單核苷酸）保持活力，人類就不會衰老，已在老鼠身上取得效果。

美國史丹佛大學教授中內啟光的研究，讓豬的受精卵內培育出一切人體細胞的iPS細胞，即讓豬體內長出人類的胰臟。即將可能進入活體實驗研究。

器官老化衰弱，日本國際電氣通信基礎技術研究所開發出透過腦電波操控的機械臂，只要腦波發出訊號，人類的第三隻手就會接受命令運作。

另外，香港城市大學教授孫東利用3D列印技術，製造了只有頭髮直徑（100微米）大小的微型機器人，用以治療癌症已進入老鼠實驗階段。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/