留學生接連鬧事 中國「戰狼」現象正迅速蔓延海外...

2019-02-17 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美、加的中國留學生接連在校園鬧事，語言攻擊跟中國官方價值觀不同的人士，尤其藏人及維吾爾人最慘，引發部分人士的憂慮，擔心中國「戰狼」現象正迅速蔓延海外。

最近加拿大兩所大學爆發中國留學生語言攻擊不同意識形態人士事件，甚至有中國留學生立即向中國使館傳訊息，《自由亞洲電台》報導，事件引發外界意識到，中國的民族主義情緒正在西方抬頭，尤其是在涉及到西藏、新疆等民族議題時，中國留學生們更特別敏感。

據報導，這些「戰狼」特性發作的留學生，主要是先入為主的負面觀點，更沒有接窗過真正的種族平等訊息，以致不斷的污名化平權運動，以致只要說出不同意見、尤其是不同於中國官方意見，立即遭遇到一堆中國「憤青」們的圍剿。

「民主中國陣線」副主席盛雪觀察，這些中國留學生即使留學在外，也受到中國政府的監視，一直沒有融入當地社會，自己抱團生活，最後很可能導致民主國對華人社會的反感及抵制，甚至淪為習近平中國夢的炮灰。

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