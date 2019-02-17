泰國失智症婦人出門找兒子 竟徒步流浪640公里到中國....

2019-02-17 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名罹患阿茲海默症的59歲婦人，某天只是出個門想到附近的兒子家找兒子，想不到竟然迷路到640公里以外的中國！婦人中間究竟走過什麼路、又走了多少時間完全成謎。幸運的是，這名老婦於15日已經順利回到泰國，結束她8個月的神秘流浪。

據《法新社》報導，居住於清萊的一名阿卡族（Akha）59歲婦人，在去年6月12日被通報失蹤，今年1月底竟然在中國雲南省昆明市被發現，所幸身上帶著泰國身分證，當局立刻通報泰國領事館，而泰國政府也順利找到婦人的家人。

由於婦人的居住地接近泰國與寮國、緬甸的國界，婦人究竟走了什麼路讓她能視邊境於無形，又到底走了多久才流浪到中國，至今仍然是個謎。據清萊警方表示，婦人稱自己全程都是徒步，就是不斷的一直走，餓了就跟街上的商家乞討食物。

婦人的35歲女兒在得知自己母親的下落後，14日與泰國官員前往昆明，母女重逢時緊抱對方，女兒也流下感動的眼淚，總算放下心中的一顆大石，而這麼失蹤的老婦也表示：「是因為要找兒子而出門，所以就這樣一直走下去」、「四周都沒有車」；而婦人的女兒則表示，長途跋涉讓媽媽瘦了20公斤。而這對母女也在15日順利回到泰國。

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