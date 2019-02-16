日俄外長慕尼黑會談 持續聚焦「北方四島」爭議

2019-02-16 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本與俄羅斯2國針對「北方四島」的主權爭議僵持不下，遲遲無法進入和平條約談判；雙方2月16日將在德國慕尼黑進行2次會談，希望盡快找出共識，以促成俄羅斯總統普廷在6月訪日，與日本首相安倍晉三舉行元首峰會。

根據《共同社》報導，這次會談是日本與俄羅斯2國為談判建構「新機制」後的第2次外長會談，日本外務大臣河野太郎藉著出訪德國慕尼黑參加慕尼黑安全會議之際，當地時間16日下午與俄羅斯外交部長謝爾蓋．拉夫羅夫（Sergey Lavrov）進行會談。

會談中，預計拉夫羅夫將重申日本須承認「北方四島」的主權屬於俄羅斯的立場，不過，日方也將表明無法接受的態度；雙方也預計討論「北方四島」的經濟合作計劃，也希望2國能在部分議題上達成共識，努力促成普廷在今年6月訪日。

另外，日本也希望拉夫羅夫最早能在3月時訪問日本，並考慮「新機制」的架構下使日方談判代表、外務審議官森健良與俄方談判代表、副外交部長伊戈爾．莫爾古洛夫（Igor Morgulov）進行談判。

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