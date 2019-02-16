羽田機場直達東京車站不是夢 機場直通線完工後單程只要18分

2019-02-16 20:42

〔編譯張沛元／綜合報導〕東日本旅客鐵路株式會社（JR東日本）15日宣布，將在2022年打造羽田機場直達東京車站的全新鐵路路線「羽田空港Access線・東山手線」，預計2029年完工，通車後羽田機場前往東京車站只要18分，而且無需換車。

JR東日本社長深沢祐二在記者會上表示，隨著羽田機場使用率漸增，該公司肩負打造更多往來羽田機場之管道的社會責任。羽田機場線的工程造價為3千億日圓（約台幣837億元），今年5到6月進行環境評估，2022會計年度開工，2029會計年度竣工。

根據JR東日本的規劃，除了要在羽田機場國內線航廈附近興建新的地下車站，還要打造一條長約5公里的隧道，從羽田機場通往於品川區的東京貨物終點站車站，然後利用目前停用的貨運鐵軌接到東海道本線上的田町站，最後抵達東京站。

目前搭乘電車從羽田機場到東京車站需時約30分上下，都要換車（東京單軌電車在濱松町站換車要約28分，京濱急行電車在品川站換車要約33分）；但新的羽田機場線只要18分，而且直達無需換車，還有可能藉由上野東京線與JR的宇都宮線、高崎線、常磐線直通運行，再加上東京站是新幹線樞紐，JR東日本公司認為，羽田機場線開通後能為旅客帶來更大便利。

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