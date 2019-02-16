打破蘋果三連霸局面！迪士尼奪全美「品牌親密度」第1名

2019-02-16 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕研究品牌親密度的美國公司「MBLM」最近公布2019年美國企業品牌親密度報告，迪士尼打敗過去蟬聯3年冠軍紀錄的蘋果，成為美國人心目中「品牌親密度」（Brand Intimacy）最高的企業。

綜合報導指出，這份報告針對約6200位18到64歲的顧客進行調查，詢問他們對不同品牌的想法，並整理出美國人心中前400名「品牌親密度」最高的企業。前3名分別是迪士尼、蘋果與亞馬遜。MBLM解釋，迪士尼因為牽動大家的懷舊聯想，而且與各年齡層的男女都建立起牢固的連結，受到大家喜愛。

蘋果雖然在過去3年裡都連續獲得「品牌親密度」第1名，這次卻因為不斷被媒體宣揚的決策失誤，以及消費者對電子產品出現倦怠，而跌到第2名。不過蘋果的品牌仍相當強大，有38%的蘋果用戶表示，如果沒有蘋果的商品，他們將無法生存。

其他有登上排行榜前10的品牌還有雪弗蘭（Chevrolet）、Netflix、哈雷機車、PlayStation、YouTube、福特汽車與速食餐廳「Chick-fil-A」。

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