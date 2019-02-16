豆腐渣工程屋主都不敢住？ 福建5層樓倒塌爆驚人內幕

2019-02-16 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省福州市倉山區今天清晨發生5層樓民宅倒塌事件，目前至少救出10多人送醫，但有知情人士透露，已有6、7人因此死亡，「中國政府一定不會報導真相的」。

綜合媒體報導，倒塌的民宅為磚混結構，佔地300坪、共有5層樓，2013年才建造，不到6年就忽然全倒，發生意外後已至少救出10多人，並送往醫院治療。

據《大紀元》報導，有當地的知情人士透露，「中國政府一定不會報導出真相的，早上已經死了6、7個人了」，據傳，2013年建造這棟民宅時，只是為了獲得拆遷款，因此建造時偷工減料，但還是沒順利被拆遷，屋主自己都不敢居住，才會全部出租給別人。

知道內幕的中國網友直呼是「豆腐渣工程」，痛批中國政府這麼危險的房屋都不拆，好好的房子偏偏拆掉，「負責的政府官員應該抓去槍斃」，「每層300坪，5層住了多少人？」

而根據中國官方媒體《新華網》報導，目前已有14名受困人員被救出送醫，且無人死亡，只有13名輕傷、1名重傷，屋主已被警方控制，現場仍持續搶救，房屋倒塌原因正在調查。

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