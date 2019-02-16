辛巴威洪水把礦工沖進百尺深井底 恐釀40餘死

2019-02-16 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威首都哈拉雷以西約200公里的城鎮卡多馬，於11日晚間11時許下起暴雨，洪水將當地60多名非法金礦工人沖進100公尺深的礦井底部，搜救至今仍有多人失蹤，親屬昨（15日）已失去了希望，可能有40多人被埋在地底喪命。

據《衛報》報導，辛巴威近年來經濟崩潰，迫使成千上萬的民眾在礦業公司遺棄的礦坑重新挖掘。卡多馬地區有豐富的金礦，對於使用鏟子挖掘的採礦者吸引力非常大，但當地一旦進入雨季，臨時建立的豎井和隧道很容易坍塌。

辛巴威雖然經常發生致命的礦難，卻很少出現這種大規模的事故。41歲的倖存者姆文耶（Charles Mwenye）透露，他的4個朋友都困在礦井下面，他自己也差點被困住，因為當他走出礦坑時，洪水就開始沖進來了。

失蹤者家屬恩貝琪（Lovejoy Mbedzi）說，她的兄弟被埋在裡面，這個礦井裡到處都是年齡在18到30歲之間的男孩，「他們很年輕，不應該以這種方式死去。」

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