「光速」到底有多快？ NASA科學家自製動畫影片告訴你

2019-02-16 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕光在真空行進的速度是每秒29萬9792公里，因此人們常用「光速」一詞來形容速度快的東西，但很多人卻對這樣的超高秒速沒感覺，美國NASA科學家於是透過動畫影片，讓大家實際感受光速到底有多快。

綜合報導指出，NASA科學家歐多諾休（James O’Donoghue）最近為了讓大家體會到光速有多快，於是做出三支動畫影片。第一支影片是光從赤道附近繞著地球跑的軌跡，只見赤道上面有一條白色光束快速跑過。如果地球沒有大氣層阻擋，光每秒可繞地球7.5圈，平均每繞地球一圈只需要0.13秒。

第二支影片則將背景改到外太空，紀錄光從地球跑到月球所需的時間，地球到月球的平均距離是38.4萬公里，光從地球跑到月球單趟需1.255秒，來回一趟則約2.51秒。這代表我們在地球所看到的月光，實際上卻是1.255秒前的月光。

第三支動畫則探討到光從地球跑到火星所需的時間，這段距離約5460萬公里，光從地球跑到火星單趟就要3分2秒，來回一趟則是6分4秒。這樣的時間代表著，如果人類在地球透過遠端操控火星探測器，會出現長達數分鐘的誤差，因此人們必須考慮到未來幾分鐘可能有的變化，才不會讓火星探測器錯過目標。

相關影片請見：

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