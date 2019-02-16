傳范冰冰將復出 崔永元再爆猛料嗆「不懂底線只想撈錢」

2019-02-16 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國明星范冰冰去年捲入「陰陽合同」逃稅事件，被中國當局追繳近40億台幣後，有關她將復出的消息不斷傳出。曾搶先揭露范冰冰逃稅的前中國央視主持人崔永元近日接連發文，再度爆出范冰冰的猛料，還怒批范冰冰「不懂底線只想撈錢」。

崔永元14日在微博表示：「聽說（范冰冰）要復出了，把合同範本再曬曬，省得不會簽了。這是補充協議，網友可以建議再補什麼條款，十五之前都算過節」。崔永元公布的是關於電影《大轟炸》合同的一項補充協議，協議中的乙方藝人就是范冰冰。

隨後，崔永元又用微博小號轉發了某博主發布的名為「至今未曾向崔永元道歉的范冰冰一而再再而三為復出而試探，是可忍孰不可忍」的文章，並再次怒嗆范冰冰「道歉是底線，不懂底線只想撈錢，難！」然而，崔永元對范冰冰的抨擊還沒有結束。

15日晚間，崔永元直接在微博公布電影《大轟炸》演員聘用合同書的部分內容，還暗諷范冰冰「看前別忘了吃藥」。從合同內容可見，每天劇組需要負擔范冰冰1500元人民幣（約新台幣6800元）的個人伙食費，范冰冰身邊的隨行人員每日餐費標準則為200元人民幣（約新台幣900元）；此外，由於范冰冰自帶化妝師，每次化妝劇組需支付范冰冰3萬人民幣（約新台幣13.6萬元）以及服裝費1萬人民幣（約新台幣4.5萬元）。

范冰冰簽字確認出演就能拿到50%片酬

同時，合同中還明確展示范冰冰酬勞的支付方式。范冰冰簽字確認出演電影后，就能夠拿到50%的片酬，也就是500萬人民幣（約新台幣2277萬元）；進劇組三日，就能拿到30%，即300萬人民幣（約新台幣1366萬元）；最後，拍攝完的前三天，劇組需支付范冰冰剩下的20%片酬200萬人民幣（約新台幣911萬元）。由此可見，范冰冰在沒出事前實在是風光無限。

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