認同自己是台灣人或中國人？美媒：台灣人認同隨世代增強

2019-02-16 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣一代一代下來，人們更多覺得自己是台灣人，較少是中國人」。有美媒今天刊登專題報導，向美國讀者介紹台灣社會對於認同自己是「中國人」或「台灣人」的世代差異，報導指出，台灣人的認同已經隨著世代演變而增加。

《洛杉磯時報》駐華記者蘇奕安今天刊登題為「台灣一代一代下來，人們更多覺得自己是台灣人，較少是中國人」的專題報導，以一個台灣家庭中，祖孫三代人對自身的身分認同為例，作為台灣社會的國族認同縮影。

報導指出，故鄉在中國安徽、1949年隨國民黨軍隊來台的87歲祖父梅有年，認為自己就是中國人，並同意中國國家主席習近平「中國人不打中國人」的說法。然而，出生在高雄的第二代、55歲的爸爸梅恆漢則笑稱：「中國人不打中國人，OK。但我是台灣人」。

而在高雄長大的第三代、剛從台灣大學畢業的孫子Shayne，則認同同性婚姻與台灣獨立，並批評習近平的實際說法是「如果一直不承認自己是中國人，我們會把你炸個稀巴爛」。

報導引用政治大學選舉研究中心調查圖表指出，1992年至2018年間，認為自己是台灣人的比例從17.6％上升到54.5％，認為「既是台灣人也是中國人」比例維持在40％左右，而認同自己是中國人的比例從25％降到不到4％。報導認為，儘管一家祖孫三代的國族認同大不同，家人間的感情連結卻沒有影響，這是台灣社會的特殊現象。

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