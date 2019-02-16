心疼！美小學炸彈威脅 7歲女童在手臂寫這段話給父母...

女童事後對媽媽說，「如果壞人真的來了，而我不幸被殺，這樣妳跟爸爸就會知道我愛你們」。（擷取自Shelley Harrison Reed臉書。）

2019-02-16 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國一所小學日前收到炸彈威脅，校方配合警方疏散學童，其中一名7歲女童擔心再也見不到父母，便在手臂上寫下「爸媽，我愛你們」的字句，所幸最終只是虛驚一場，但女童的舉動卻已讓爸媽心疼不捨。

綜合外媒報導，德拉瓦州一所小學本月7日收到炸彈襲擊訊息，警方全副武裝趕到現場後將校園封鎖，同時逐步疏散師生，其中就讀小二的7歲女童凡內莎（Vanessa Reed）也在疏散名單之列。由於場面一片混亂，凡內莎擔心若真的發生恐怖攻擊，自己恐怕無法活著見到父母，於是便拿出紫色畫筆，在左手手臂潦草地寫下「爸媽我愛你們」（love mom and dad）的字句。

警方隨後展開搜索，確認沒有炸彈或其餘攻擊發生的跡象，事件落幕後，凡內莎的母親雪莉（Shelley Harrison Reed）問她為何在手上寫下字句，她回說「如果壞人真的來了，而我不幸被殺，這樣妳跟爸爸就會知道我愛你們」，童真的言詞，讓後者不禁心疼地掉下淚來。

雪莉憶述，在聽到女兒的回答後自己便使勁將她抱緊，一再向她保證已經安全了，「但我知道（凡內莎）內心一部份的天真無邪已經永遠離她而去」；凡內莎的父親里德更坦言，自己本應是保護女兒的那個人，「但經歷此事件後，我意識到自己無法控制一切，尤其是家門以外的那個世界」。

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