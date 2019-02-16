美中貿易談判 川普：達成協議才撤銷關稅

2019-02-16 00:54

〔中央社〕美國總統川普今天說，與中國進行的貿易談判進展「非常好」，然而，他也強調，除非美中雙方能達成協議，他才會撤除對中國傷害甚深的關稅措施。

川普今天上午在白宮玫瑰花園宣布美國進入全國緊急狀態，他重申美國的南方邊境深陷國家安全於人道危機，必須築牆，不過，這場記者會一開始，他先主動提到了正在北京進行的美中貿易談判。

川普說，如果很有可能達成一份全面性涵蓋的協議，他是有可能延長暫緩調升關稅的緩衝期。美國對中國2000億美元產品課徵10%的關稅，暫緩調升至25%，預計在3月1日到期。

他說，美國優異的談判團隊這2天和中國談得「非常好」，但接著又說，「誰曉得『非常好』意味為何，只有真的能達成協議才是最重要的。」

川普意在強調，他所領導的政府在各方面表現亮眼，尤其在貿易上，他說，美中之間的不公平貿易由來已久，中國一直以來也都不尊重美國，但直到他對中國採取關稅措施，事情才開始有所改變。

他指出，關稅讓中國受傷，中國現在急於擺脫關稅，但川普說，「如果我們（美中雙方）能達成協議，那我會很榮幸地移除對中國的關稅，不然，我們現在可是有數十億美元的關稅不斷進到美國財政部，這在美中（貿易關係）中從未有過。」

川普說，美中在討論達成全面性且涵蓋眾多議題的貿易協議上，雙方間的歧見比過去縮小許多，如果能成功，會是美國真正達成一份全面性的貿易協議，而他非常尊敬中國國家主席習近平，兩人關係非常好，美、中現在也很密切合作，不只在貿易談判上。

他也提到即將啟程前往越南河內與北韓領導人金正恩二度「川金會」，川普說，除中國，包括俄羅斯及南韓，也都在處理北韓議題上幫助美國。（編輯：徐睿承）

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