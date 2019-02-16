奇男演唱陳雷《前世緣》 包辦男女調觀眾都驚呆！

2019-02-16 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名天賦異稟的男子公開演唱彰化台語歌手陳雷的《前世緣》男女對唱情歌，竟包辦男調與女調完美演出，驚人的表現令網友驚呼「這個太厲害了」。

影片被分享至臉書社團「爆笑公社」，中國福建省漳州市龍文區的朝陽鎮，在春節期間舉辦聯歡晚會，搭起野台請來民間藝人表演獻唱，1名男藝人在台上裝瘋賣傻，與主持人一搭一唱逗得台下觀眾哈哈大笑，他向主持人表示自己要唱歌，引發主持人質疑他的演唱功力。

男藝人表明要演唱台灣歌手陳雷的經典名曲《前世緣》，在伴奏開始後他微蹲馬步雙手拿著麥克風，用高聲調的嗓音唱出女部，令現場觀眾當場目瞪口呆，接著再模仿起陳雷獨特的鼻音，用滄桑的音調詮釋出歌曲中，男方與女方惜別的沉重意象。

網友們聽見該名男歌手獨特的演出方式，均紛紛稱讚他的演唱技巧，相繼留言指出「歌神上身嗎」、「唱歌超棒」、「可惜沒全段」、「那個歌聲真的太厲害了」、「黑酐仔裝醬油，看不出來」、「整個傻眼欸，太強大了啦」、「太不可思議了這個」、「人不可貌相」。

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